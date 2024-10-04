Сквер Леонида Згерского может стать местом силы для тюменских культработников

Депутаты Тюменской городской думы побывали на торжественном открытии сквера Леонида Згерского — почетного гражданина города, участника Великой Отечественной войны и первого директора Тюменской филармонии, по их мнению новое пространство украсило центр города, добавило ему творческой атмосферы и может стать местом силы для представителей культурной сферы.

В мае 2021 года, в год столетия Леонида Згерского коллективы Тюменской филармонии, Тюменского концертно-театрального объединения и регионального отделения Союза театральных деятелей России выступили с инициативой присвоить имя Згерского скверу, расположенному в центре города вблизи улиц Республики и Челюскинцев. В 2023 году жители города проголосовали за благоустройство сквера, а затем выбрали одну из предложенных концепций, которая предусматривала наличие сцены для проведения концертов. Воплощение идеи в жизнь вызвало большое количество положительных отзывов, в том числе со стороны депутатского корпуса.

"Хорошее место, которое давно нуждалось в благоустройстве. Символично, что оно находится в самом центре города, совсем рядом — филармония. Тюмень меняется к лучшему, и благоустройство даже небольших локаций положительно влияет на атмосферу областной столицы в целом", — отметил депутат Павел Девайкин.

"Внутри центральной части города формируется определенный рекреационный каркас. Хотелось бы, чтобы дальше эта территория развивалась в единой стилистической и функциональной стратегии", — прокомментировал депутат Виктор Корчагин.

В основе благоустройства нового общественного пространства лежит идея создания общественного центра притяжения с креативными зонами в музыкальной тематике и малыми архитектурными формами. В центре сквера установлен арт-объект, изображающий оркестровые колокола, трубы подвешены на раму в форме виолончели — это инструмент, на котором в начале своего творческого пути играл Леонид Згерский. Еще одно новшество — стена, на которую в виде спектрограммы нанесли фрагмент песни Юрия Гуляева "Желаю вам" на стихи Роберта Рождественского. Прослушать композицию можно с помощью мобильного приложения.

"Думаю, что сквер станет местом силы для представителей культурной сферы нашего города", — поделился мнением депутат Вадим Долгих.

По словам заместителя председателя гордумы Дмитрия Осипова, благоустройство сквера стало возможным благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда". "Спасибо всем, кто трудился над этим и другими объектами благоустройства в нашем городе! В рамках нацпроекта в этом году в Тюмени завершаются работы в парке Константина Лагунова, общественных пространствах на Московском тракте, 163, ул. Энергостроителей, 10, Мусоргского, 38–40. В следующем году к ним добавятся еще пять территорий: на ул. Юрия Семовских, Мельничной, Карла Маркса, проездах Солнечном и Геологоразведчиков", — подвел итоги и рассказал о планах Дмитрий Осипов.