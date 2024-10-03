Сквер в честь первого директора филармонии открыт в Тюмени

Сквер в честь первого директора в Тюменской филармонии, почётного гражданина Тюмени Леонида Згерского 2 октября торжественно открыли в Тюмени, по словам главы города, он не уступает по уровню столичным объектам.
Самый музыкальный сквера города расположен напротив филармонии. В его оформлении использованы уникальная архитектура, мурал и элементы, которые подчеркивают творческий путь Леонида Мечиславовича. Центральная композиция имитирует музыкальный инструмент – оркестровые колокола. Рама, на которой подвешены металлические трубы, выполнена в условной форме виолончели. Это тот инструмент, на котором играл Леонид Згерский. Власти планируют в следующем году расширить территорию и спроектировать часть, которая выходит на улицу Челюскинцев.
Максим Афанасьев:
Уникальность сквера обусловлена смыслами, которые заложены в его архитектуру. В этом месте жители и гости Тюмени могут узнать о достижениях нашего знаменитого земляка, первого директора тюменской филармонии – Леонида Згерского. Уверен, этот сквер станет еще одним любимым местом тюменцев.
В день открытия общественного пространства со сцены прозвучали произведения в исполнении Тюменского филармонического оркестра.
"Этот прекрасный сквер внесет большой вклад в формирование культурного кода наших ребят, тех, кто сегодня взрослеет", - отметила замдиректора департамента культуры Тюменской области Анна Кривоносова.
Масштабный мурал "Музыка" украшает одну из стен. Его выполнил художник Ян Посадский в рамках фестиваля "Морфология улиц".
Пространство благоустроили в рамках проекта "Комфортная городская среда". В этом году в Тюмени откроют еще 6 объектов.
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