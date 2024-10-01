Тюменские депутаты проинспектировали городские объекты из списка наказов избирателей

Председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова совместно с депутатами Екатериной Вешкурцевой и Сергеем Пыхаловым осмотрела пять городских объектов из перечня наказов жителей депутатам гордумы VIII созыва.

В частности, депутаты проверили, как идут ремонтно-реставрационные работы во флигеле дома В.П. Буркова, который находится в районе пешеходной улицы Дзержинского. Работы на объекте ведутся с весны в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и искусства на 2021–2026 годы". На территории планируется создать дом сказки Петра Ершова и уголок Конька-Горбунка по мотивам произведения известного тюменского писателя.

В спортивной школе "Ладья", где занимаются около 1300 шахматистов, включая воспитанников, нуждающихся в особой поддержке, депутаты осмотрели оборудование для адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья, которое было закуплено и установлено в ходе текущего ремонта.

Далее Светлана Иванова осмотрела еще несколько объектов, на которых завершены работы по оснащению помещений и повышению безопасности. В детско-юношеском центре "Град" установили пожарные датчики, сигнализацию и речевые оповещатели. Также для комфорта детей модернизировали учебные помещения. В двух корпусах детско-юношеского центра "Старт" провели ремонт входных групп, установили поручни и пандусы в рамках программы "Доступная среда".

"Мы продолжаем работать над тем, чтобы Тюмень становилась еще более комфортной для всех жителей, независимо от их возможностей. Работа по исполнению наказов тюменцев продолжается, и мы будем и дальше следовать курсу на повышение безопасности и доступности всех объектов городской инфраструктуры", — резюмировала итоги поездки по объектам председатель гордумы.