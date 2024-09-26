Депутаты Тюменской гордумы считают эффективным исполнение бюджета муниципалитета

По уточненным плановым показателям доходы бюджета города Тюмени в этом году составляют 42,1 миллиарда рублей, расходы - 47,6 миллиарда. Это больше, чем планировалось в начале года, отметили депутаты после обсуждения информации об исполнении бюджета Тюмени за первое полугодие 2024 на очередном заседании городской думы.

В первом полугодии в бюджет поступили доходы на сумму 19,8 млрд рублей, израсходовано 20,3 млрд рублей. При этом разница между доходами и расходами перекрывается собственными средствами или остатками от исполнения программ - город не пользуется заемными средствами.

Перечисляя основные параметры бюджета, замглавы Андрей Пилипчук напомнил, что решением о бюджете на 2024 год доходы были утверждены в сумме 40,8 миллиарда рублей, расходы - 44 миллиарда. “В течение первого полугодия объем бюджета у нас существенно вырос. Доходы и расходы были увеличены на сумму переданных межбюджетных трансфертов, а также расходы уточнялись на сумму остатков средств городского бюджета, которые сложились на начало года. Если говорить в целом, то такие изменения плана по расходам составили 3,7 миллиарда рублей. В отчетном периоде доходная часть у нас исполнена на 47%, расходы составили 43% от плановых значений. В целом, если же говорить о динамике поступления и расходования средств, то она у нас выше уровня прошлого года за аналогичный период”, - подчеркнул Пилипчук.

Глава города Максим Афанасьев в беседе с журналистами отметил, что дополнительные поступления доходов в городской бюджет - это преимущественно доходы от налоговых платежей, налога на доходы, средства направлены на решение самых насущных вопросов. “В общей сумме мы распределили 2 миллиарда 700 миллионов рублей, дополнительно поступивших в бюджет города. В результате мы смогли исключить необходимость заимствования бюджетных средств на покрытие дефицита, тем самым мы его уменьшили. И оставшиеся суммы мы направили на первоочередные мероприятия общегородского значения. Речь идет о ликвидации ветхого аварийного жилья. У нас было несколько обязательств, в том числе и по решениям судов, на обеспечение безопасности уличного освещения путем создания новых объектов. Также мы решаем острую проблему с проведением ремонта на главном канализационном коллекторе дождевых вод на пересечении улиц Монтажников и 50 лет ВЛКСМ и ряд других вопросов. Уверен, что решение задач обеспечит надежность и безопасность для наших горожан”, - подчеркнул Максим Афанасьев.

Председатель городской думы Светлана Иванова особо акцентировала внимание на финансировании 21 муниципальной программы, на которые было направлено 95 процентов расходов за 6 месяцев 2024 года – всего на эти цели израсходовано 19,3 миллиарда рублей. “Очень важно, что все расходы, которые были произведены за полгода, исполнены только в рамках собственных доходов и остатков. У города нет кредитов, нет долгов. Это говорит о хорошем, правильном планировании, об эффективном использовании финансовых средств. Мы видим, что все расходы грамотно планируются и тратятся на развитие нашего города, на улучшение качества жизни наших горожан”, - резюмировала Светлана Иванова.