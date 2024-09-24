ВТБ профинансирует обновление популярного у тюменцев горнолыжного курорта

Банк открыл две кредитные линии на общую сумму 1,6 млрд рублей сроком на 12 лет оператору спортивно-туристического комплекса "Губаха" в Пермском крае. Проект предусматривает расширение курорта и создание инфраструктуры для круглогодичного отдыха.

Создание круглогодичного спортивно-туристического центра "Губаха" в Пермском крае ведется с 2022 года и подразумевает комплексное освоение восточного склона горы Крестовая, создание современной гостиничной инфраструктурой категории не ниже 3*, расширение зоны горнолыжного катания, развитие туристических эко-троп.

К 2027 году инвестор намерен построить на привлеченные средства 2 гостиничных корпуса площадью по 2,5 тыс. кв. м каждый и 20 коттеджей общей площадью 2,9 тыс. кв. м. На территории курорта будет создана горнолыжная и туристическая инфраструктура: рестораны, кафе, учебный склон, веревочный парк, тюбинговая трасса и каток с прокатом оборудования, банный комплекс и т.д. Общая площадь объекта составит порядка 180 га.

Руслан Еременко, член правления ВТБ:

Рост внутреннего туризма в России требует создания качественной современной инфраструктуры. Мы видим потенциал в развитии спортивно-туристических проектов, способных оказать существенное влияние на экономику и социальную сферу регионов. Всесезонный туристический комплекс "Губаха" в Пермском крае – один из ярких примеров, сочетающих уникальные природные особенности, качественный сервис, возможности для активного отдыха всей семьей. Курорт пользуется большой популярностью вне зависимости от сезона, активно обновляется и развивается. Мы рады, что поддержка ВТБ позволит еще большему числу туристов отдохнуть здесь и провести время с пользой.

По словам гендиректора ООО "Новая Губаха" Тимура Габдуллина, компания планирует рост посещаемости курорта примерно на 30% ежегодно, по итогам 2023 года комплекс уже посетило 180 тысяч человек.