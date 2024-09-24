В тюменском парке "Россия – моя история" открыли школу креативных индустрий.

На базе исторического парка "Россия – моя история" открылась школа креативных индустрий, учебное пространство оборудовано современной техникой, которая позволит изучать новейшие IT-инструменты и технологии, заниматься анимацией, стать мастером озвучки и даже создавать свои собственные VR и AR-проекты, сообщает департамент культуры ТО.

В понедельник в школе у первого потока учеников состоялось занятие по образовательной программе "Нейросети и искусственный интеллект", которая реализуется в сотрудничестве со Школой инженерного резерва Тюменского индустриального университета.

Школа креативных индустрий подчеркивает важность интеграции исторического наследия и современных технологий в образовательном процессе. Проект поможет в формировании нового поколения творческих профессионалов, способных внести вклад в культурную жизнь России.