Житель Уватского района перевел мошенникам 7,5 млн рублей

За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 66 жителей Тюменской области, вместе они потеряли 40 млн рублей, но больше прочих пострадал житель Уватского района - желание заработать и потеря бдительности ему стоили 7,5 млн рублей.



Деньги он перевел на неизвестные счета после звонка через "Скайп" якобы сотрудника инвестиционной биржи. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Прокуратурой Тюменского района организован надзор за ходом и результатами расследования.