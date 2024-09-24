В Тюмени по программе "Стимул" построили около 2 км дороги

Четырехполосная дорога по улице Тимофея Кармацкого в Тюмени построена по программе "Стимул" и станет важной магистралью района, разгрузив улицы Дружбы и Щербакова, а также улучшив транспортную доступность для новых микрорайонов, включая ЖК "Айвазовский". Планируется запуск автобусных маршрутов, сообщает Минстрой России.

Проект является частью развития жилого района Алебашево, где с 2022 года планируется построить более 200 тысяч квадратных метров жилья. В 2024 году будет введено 80 тысяч квадратных метров, уже сдано 39 тысяч "квадратов" жилья.