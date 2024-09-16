Тюменцы вложили полмиллиарда рублей в долгосрочные сбережения

Жители Тюмени и Тюменского района по итогам восьми месяцев 2024 года заключили свыше 9 тысяч договоров по программе долгосрочных сбережений (ПДС) со СберНПФ. Суммарно горожане вложили в новый инструмент 528 млн рублей. Из них 99 млн рублей пришлось на личные взносы, 429 млн рублей – на заявленные к переводу средства накопительной пенсии.
Свыше половины (53%) договоров оформили люди в возрасте от 36 до 49 лет. Каждую пятую (20%) программу открыли горожане 50-55 лет, каждую десятую (14%) ― молодёжь 18-35 лет. Сберегать вдолгую в Тюмени и Тюменском районе чаще предпочитают женщины: в 67% случаев против 33% у мужчин.
Программа долгосрочных сбережений начала действовать с 2024 года. Она позволяет людям откладывать на долгосрочные цели, такие как приобретение жилья, оплата обучения, открытие собственного бизнеса или формирование дополнительного пенсионного дохода. Для участия в программе нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом.
Управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский:
Программа долгосрочных сбережений позволяет жителям Тюмени разморозить средства накопительной пенсии. В регионе почти каждый четвёртый участник ПДС уже воспользовался такой возможностью. Так люди увеличивают сумму на ПДС-счёте. Когда средства накопительной пенсии поступят в программу, тюменцы смогут в любой момент, например, оплачивать ими лечение. Кроме того, женщины с 55 лет, а мужчины с 60 лет смогут выбрать себе выплаты на срок от 5 лет. Пожизненную тоже можно установить, но навязать её как в системе обязательного пенсионного страхования никто не сможет. А ещё через 15 лет участия все сбережения, включая переведённые средства накопительной пенсии, можно снять сразу и без всяких ограничений. Подключить программу долгосрочных сбережений можно в любом отделении Сбера или в приложении СберБанк Онлайн.
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