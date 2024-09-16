Тюменцы вложили полмиллиарда рублей в долгосрочные сбережения

Жители Тюмени и Тюменского района по итогам восьми месяцев 2024 года заключили свыше 9 тысяч договоров по программе долгосрочных сбережений (ПДС) со СберНПФ. Суммарно горожане вложили в новый инструмент 528 млн рублей. Из них 99 млн рублей пришлось на личные взносы, 429 млн рублей – на заявленные к переводу средства накопительной пенсии.

Свыше половины (53%) договоров оформили люди в возрасте от 36 до 49 лет. Каждую пятую (20%) программу открыли горожане 50-55 лет, каждую десятую (14%) ― молодёжь 18-35 лет. Сберегать вдолгую в Тюмени и Тюменском районе чаще предпочитают женщины: в 67% случаев против 33% у мужчин.

Программа долгосрочных сбережений начала действовать с 2024 года. Она позволяет людям откладывать на долгосрочные цели, такие как приобретение жилья, оплата обучения, открытие собственного бизнеса или формирование дополнительного пенсионного дохода. Для участия в программе нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом.

Управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский: