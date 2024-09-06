В Успенке построили складской комплекс Ozon

У села Успенка Тюменского района в три очереди возводится складской комплекс Ozon, на днях застройщику ООО "Евродом Групп" выдано заключение о соответствии проектной документации построенного складского комплекса.

В состав первого реализованного этапа входят склад № 1 (блоки №1 и №2) площадью 66 505 кв. м.; три контрольно-пропускных пункта, насосная станция и модульная газовая котельная мощностью 7,5 МВт, следует из сообщения Главного управления строительства ТО.

Строительство всего комплекса предполагает три этапа. По завершении последнего общая площадь всех зданий превысит 110 тыс. кв. метров. Списочная численность сотрудников после реализации всех этапов — 5 900 человек. В смену максимальная численность рабочих будет достигать 1 550 человек. "Развитая система логистических центров позволит сократить цепи поставок, оптимизировать товарные потоки, повысить манёвренность поставок товаров потребителям. Логистический центр будет являться важным перевалочным пунктом для отправки товаров в северные регионы и в восточную часть Сибири", - отмечается в сообщении.

в декабре 2023 года сообщалось, что завершить первый этап строительства складского комплекса планируется до конца 2024 года. Завершение второго и третьего этапов строительства намечено на 2026 год.