Драйвер роста торговли России и Китая - информационные технологии

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на сессии Сбера "Китайский бизнес в России: новые горизонты и преимущества локализации" на Восточном экономическом форуме рассказал о торговле двух стран и важности его развития. В качестве примера он привел локализацию китайских авто в России и сельское хозяйство. Кроме того, Ведяхин напомнил о росте экспорта. Также Ведяхин напомнил, что Сбер профинансировал более 100 миллиардов рублей для проектов по импорту локализации китайских автомобилей.

"Мы должны понять, в чем лежит дополнительный потенциал раскрытия сотрудничества, за счет чего мы можем вывести наши взаимоотношения на новый уровень. Важна не просто трансграничная торговля. Трансграничная торговля — хороший инструмент, но у этого инструмента есть очень ограниченный объем. Еще одно важное направление — это технологическое. Китай признан технологическим лидером, но и в России есть о чем поговорить с китайскими коллегами. Это и наши большие языковые модели, другие решения в области искусственного интеллекта. Еще одно направление — это улучшение сотрудничества по упрощению процесса выхода иностранных компаний на отечественный рынок", — подчеркнул Ведяхин.

По его мнению, огромный потенциал есть в выходе на электронные торговые площадки. Сбер готов быть единым окном для выхода китайского бизнеса на российский рынок, отметил Ведяхин.