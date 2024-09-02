Около 38 % работающих в Тюменской области получают зарплаты выше среднероссийской

Названы регионы — лидеры по уровню зарплат, к ним относятся ЯНАО, ХМАО и Магаданская область, Тюменская область на 12-м месте, пишет РИА Новости.

Средняя зарплата по стране за 2023 год выросла на 14,5%, до 74,8 тысячи рублей, во втором квартале 2024 года она уже составила 86,5 тысячи рублей. В свою очередь уровень безработицы в июне текущего года обновил исторический минимум и составил только 2,4%.

На Ямале 65,8% работников получают зарплату выше среднероссийской, при этом, по данным исследования, в округе достаточно высокие зарплаты в области добычи нефти и газа, а цены ниже, чем во многих других северных и удаленных регионах. Второе место занимает Югра, где высокую зарплату получают 54,2% работников. Замыкает первую тройку в рейтинге Магаданская область – с результатом в 53,3%. В Тюменской области зарплату выше чем в среднем по стране получают 37,6% работников, больше чем две среднероссийских - 12,5%.

Что касается самых высоких зарплат, то по этому показателю Ямал и Югра сохраняют свои позиции, на третьем месте - Москва. В России порядка 11% работников получают больше двух среднероссийских зарплат. На Ямале такие зарплаты получают четверть работающих - 25,1%, в Югре 18,6%, а в столице доля работников с высокой зарплатой составила 16%.