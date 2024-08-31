В УрФО открылась еще одна "Школа 21" от Сбера

В Челябинске открылся кампус "Школы 21" — школы цифровых технологий Сбера, в которой можно бесплатно получить востребованную ИТ-профессию. В торжественной церемонии открытия школы приняли участие президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер. Это второй по счету кампус в Уральском федеральном округе. Первый был открыт в Сургуте (ХМАО) в апреле 2023 года.

Во время церемонии гости с помощью искусственного интеллекта совершили "путешествие во времени" и увидели, как технологии — сначала промышленные, а потом цифровые — меняли и продолжают менять город и регион. Кульминацией "путешествия" стало знакомство с Челябинском будущего, который будут строить и участники "Школы 21".

Герман Греф:

Мы открываем "Школу 21" в Челябинске. Я поздравляю всех с этим событием и хочу поблагодарить всю команду Сбера и команду губернатора Алексея Текслера за совместную работу. Ребята, которые приходят в "Школу 21", — люди, которые поверили в себя и резко изменили свои жизненные треки. Моя бабушка когда-то сказала мне, что всегда нужно стремиться дотянуться до звезды. Это правило, которому я много лет следую: надо ставить себе самые высокие, звёздные задачи. И как показывает практика, чем более высокой и нерешаемой кажется задача, тем более вдохновляющий будет результат, который окажется выше первоначальных планов и ожиданий. Поэтому мы для себя каждый год ставим цели, которые бы вдохновляли всю команду. Ведь если поставить себе звёздную цель, то будешь к ней стремиться. И это даст счастье, состояние потока, который будет двигать нами, чтобы развиваться и достигать новых целей. Участники "Школы 21" очень близки нам по духу. Они получат образование и будут создавать будущее — будущее Челябинска, будущее нашей страны, будущее тех компаний, которые они сегодня представляют.

Образовательный проект в регионе Сбер реализует по поручению президента России в партнерстве с правительством Челябинской области и Южно-Уральским государственным университетом.

Алексей Текслер:

Большое событие для нашего региона -мы открываем "Школу 21". Мы объединили усилия Сбера, Южно-Уральского госуниверситета, министерства образования и науки Челябинской области, правительства региона для того, чтобы создать один из лучших кампусов "Школы 21" в нашей стране. У нас мощные, сильные компетенции. Их история прослеживается веками: металлургия, машиностроение, приборостроение, атомная отрасль. Мы — крупный агропромышленный регион. Те, кто работали здесь на Южном Урале многие годы, заложили фундамент. Мы добавляем новые современные компетенции и движемся вперед. Это движение вперед невозможно без современных, инновационных, цифровых, умных решений. "Школа 21" позволит нам воспитать ребят, которые с этим однозначно справятся. Я благодарю Германа Оскаровича Грефа, который поверил в Челябинск, поверил, что мы сможем решить эту задачу. Мы ее решили. Будем дальше набирать компетенции, нам очень важно, чтобы у нас здесь работали и получали образование новые, современные айтишники, это наше будущее. Очень важно, чтобы ребята, которые здесь растут, видели будущее и возможности в Челябинской области. "Школа 21" — это проект про будущее.

В первый отборочный "бассейн", который стартовал 26 августа, уже погрузились185 человек. Средний возраст участников — 24 года. Самому старшему — 55 лет. 38% участников — девушки. Каждый второй никогда не пробовал программировать до поступления в "Школу 21". Среди тех, кто подал заявку на обучение, есть учителя биологии и химии, строители, экономисты, пекари и представители других профессий. Большинство участников — из Челябинска и Челябинской области. Попробовать свои силы также приехали ребята из Свердловской области, Тюмени, Санкт-Петербурга, Уфы, Сочи и других городов России. Все они полны решимости изменить свою жизнь к лучшему и построить карьеру в сфере цифровых технологий.

Кампус "Школы 21" в Челябинске открылся на базе Южно-Уральского государственного университета, самого крупного учебного заведения области, на проспекте Ленина, 76а. Общая площадь кампуса — 3 500 м2. "Школа 21" в Челябинске рассчитана на 210 рабочих станций.

Александр Вагнер:

Создаваемый в Челябинске кампус "Школы 21" действительно формирует все условия и уникальную среду, которая позволяет воспитывать будущих лидеров ИТ-отрасли. Для нашего региона это вдвойне важно, так как все промышленные гиганты вышли в "цифру", продолжают развитие по этой траектории и ждут подготовленные кадры. Каждый, кто пройдет "бассейн" "Школы 21" получит яркий и полезный жизненный опыт и, уверен, сможет выбрать работу своей мечты!

Уникальный дизайн кампуса создан с учетом региональных особенностей. Кластеры школы, где расположены рабочие пространства, названы в честь значимых природных и исторических объектов. Это национальные парки "Таганай" и "Зюраткуль", а также археологический памятник древней культуры "Аркаим". Дизайн переговорных комнат вдохновлен уральскими самоцветами: малахитом, яшмой, лазуритом и родонитом.

Для поступления на основное обучение участникам необходимо подать заявку на сайте школы, пройти две онлайн-игры на память и логическое мышление, а затем — "бассейн". По результатам "бассейна" участники поступают на основное обучение и уже в комфортном для себя темпе за 1,5–3 года получают востребованную цифровую профессию.