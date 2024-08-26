Школы Тюменской области готовы к началу учебного года

Подготовку образовательных учреждений Тюменской области рассмотрели на заседании регионального президиума под председательством губернатора Александра Моора. В этом учебном году в школы региона пойдут 257 тысяч учеников, в том числе 25,5 тысячи первоклассников, сообщается на сайте облправительсва.

В целом на подготовку к учебному году из регионального бюджета было направлено свыше 16,7 млрд рублей. Капитальный ремонт провели в 39 зданиях, текущий – в 180.

"Количество учеников по-прежнему увеличивается, поэтому мы продолжаем развивать сеть образовательных учреждений. К концу года планируем завершить строительство школы на 1 101 место в Тюмени в микрорайоне Мелиораторов", – сказал Александр Моор.

Во всех образовательных учреждениях проверены технические средства охраны. С 29 по 30 августа состоятся единые учения для персонала.

Строительство и реконструкция объектов ведется в рамках реализации национального проекта "Образование".