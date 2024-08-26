О промышленной революции в современных российских ИТ-разработках заявили в ВТБ

Вынужденное решение крупных российских компаний отказаться от иностранных технологий привело к значительным изменениям и настоящей промышленной революции в некоторых направлениях информационных технологий, заявил заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик.

В качестве примера он упомянул зарубежные маршрутизаторы, которые долгое время были незаменимыми на рынке:

Эти продукты были хорошими, но, к сожалению, импортными, и их использование стало проблематичным. Однако сейчас им на смену приходят программно-управляемые сети. Это стало настоящим скачком в понимании управления сетями — можно сказать, промышленной революцией. И сейчас мы видим, что многие компании на рынке совершают подобные скачки в различных ИТ-направлениях, проводя научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Топ-менеджер также выделил основные тенденции в российском финтехе: с одной стороны, импортозамещение и технологический суверенитет, а с другой — разработка и усовершенствование инновационных клиентских сервисов и технологий, таких как инструменты быстрого и безопасного обмена данными, биоэквайринг, цифровые помощники.

"Мы все используем услуги банков и финансовых сервисов. Каждый из нас имеет доступ к мобильному банку, и нам важно, чтобы этот сервис был доступен круглосуточно и без выходных. В то же время вся финансовая индустрия активно переходит на независимые от импорта решения и технологии. Этот процесс может быть сложным даже для крупных и развитых с точки зрения IT банков. Особенно учитывая, что банк должен быть доступен для своих клиентов 24/7. Таким образом, мы сталкиваемся с пересечением этих двух тенденций, и именно они будут определять развитие финтех-индустрии в ближайшие 2–3 года", — отметил Вадим Кулик.

Более подробно тренды в финансовой отрасли ВТБ планирует обсудить на собственной сессии технологического форума Kazan Digital Week, который пройдёт в Казани с 9 по 11 сентября 2024 года. Основное внимание будет уделено вопросам импортозамещения и достижения технологического суверенитета России, развитию технологий финансового сектора, включая искусственный интеллект, анализ данных и другие инновации.