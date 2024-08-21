ВТБ предоставил 1,3 млрд рублей на строительство туристического комплекса в Тобольске

ВТБ предоставил компании "София-Инвест" кредит в размере 1,3 млрд рублей сроком на 12 лет для возведения многофункционального комплекса с четырехзвездочной гостиницей и SPA-центром в городе Тобольск Тюменской области. Финансирование проекта проходит по льготной ставке в рамках программы Ростуризма №141.

Тюменский инвестор планирует в этом году начать строительство гостиничного комплекса на 120 номеров, площадью 7 тыс. кв. м. Реализовать проект компания намерена до 2027 года, это позволит создать 35 новых рабочих мест. Туристический объект будет расположен рядом с Базарной площадью – памятником истории и культуры Тобольска.

Управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов:

Интерес местного бизнеса к развитию своего края растет с каждым годом. Предприниматели оценивают такие инвестиции и с точки зрения окупаемости, и как свою социальную ответственность: вклад в улучшение жизни людей, создание знаковых, комфортных объектов, которые на долгие годы будут радовать земляков. Финансовая поддержка предприятий позволяет реализовать их идеи быстрее.

"Наша цель – построить отель, который будет радовать не только гостей города, но и тоболяков. Мы создадим современную городскую инфраструктуру, в том числе пространства для отдыха жителей. На базе отеля будут открыты рестораны с известными именами и суперсовременный деловой центр" - отметил собственник ООО "София-Инвест" Сергей Епифанов.

Ранее, в апреле 2023 года, при поддержке правительства региона и ВТБ в Тобольске открылась первая 4-звездочная гостиница, она принадлежит сети Mirros Hotel Group.