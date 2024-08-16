Тюмень делится муниципальными кейсами с Краснодоном

В администрации города Тюмени прошла встреча с главой Краснодонского муниципального округа Луганской Народной Республики Сергеем Козенко, на которой тюменцы рассказали о своих муниципальных практиках, признанными эффективными даже на федерльном уровне.

"У нас есть много программ, которые признаны лучшими муниципальными практиками в стране, и мы готовы оказывать методическую поддержку по правовым, организационным и финансовым вопросам межмуниципального сотрудничества. Мы обсудили различные проекты в социальной сфере и сфере управления, которые помогут укрепить сотрудничество между нашими школами, предприятиями и коллективами. Также нашим городам важно развивать и укреплять отношения между старшим поколением, советами ветеранов. Депутат Тюменской городской думы Степан Киричук не только вышел с этой инициативой, но и внес конкретные предложения", - сообщил в своем Telegram-канале глава Тюмени Максим Афанасьев.