В Тюмени из-за дождей замедлился ремонт моста

Сильные дожди мешают завершению первого этапа ремонта моста на обходе города Тюмени в районе Казарово. На путепроводе уже восстановлено основание проезжей части, гидроизоляция и слои асфальтобетона. Из-за дождей подрядчик не может приступить к монтажу полиуретан-металлических деформационных швов.

"Полиуретан очень требователен к влаге. Из-за переувлажнённого основания деформационного шва адгезия становится практически нулевой. Такой шов долго не прослужит. Мы растянули шатры, сушим основание, ведём консультации с разработчиком технологии. Но обильные осадки серьёзно тормозят процесс", - рассказывает директор подрядной организации Роман Проскуряков.

Завершить первый этап планировали на минувших выходных. С учётом погодных условий работы на левой стороне путепровода могут продлиться до конца текущей недели, сообщили в Главном управлении строительства.