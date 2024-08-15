Креативные проекты собирает СУП

Креативных предпринимателей приглашают принять участие в международном бизнес-форуме СУП, который пройдёт 24 августа. В рамках мероприятия состоится уникальная площадка "Кубик Рубика креативного бизнеса", где эксперты проанализируют предпринимательские проекты и предложат рекомендации по их развитию.

Свой проект необходимо отправить до 18 августа. Эксперты отберут до пяти проектов, авторы которых смогут представить их на форуме и получить обратную связь.

"Площадка "Кубик Рубика креативного бизнеса" будет полезна широкому кругу предпринимателей, так как сложности у многих схожи. Это отличная возможность поучиться на опыте партнёров. Мы ждём активных предпринимателей, готовых представить уже реализованные бизнес-проекты", - отмечает генеральный директор тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.