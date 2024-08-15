Свыше 1,5 трлн рублей составил объем инвестиций в основной капитал Тюменской области

1,5 триллиона рублей - объем инвестиций в экономику Тюменской области за пять лет. Много проектов реализовано. Самые крупные, не только в масштабе Тюменской области, но и страны — нефтехимический комплекс "Запсибнефтехим", который построен Сибуром в 2019-2020 году. Сегодня компания "Сибур" продолжает развивать мощности Тобольской промышленной площадки - в 2023 году забита свая в следующем большом проекте — заводе по производству полипропилена – ДГП-2. Он по масштабам инвестиций несколько меньше "Запсибнефтехима", но тоже очень значимый. После его завершения "Сибрур", наша Тобольская площадка войдет в пятерку крупнейших мировых нефтехимических комплексов.

За эти годы запушена четвертая очередь тепличного комплекса хозяйства в Тюменском районе и у нас теперь самый крупный за Уралом тепличный комплекс. Мы запустили крупнейший в России племенной репродуктор индейки, в его открытии по видеомосту поучаствовал президент России, что подтверждает важность проекта с точки зрения нашей независимости от поставок из-за рубежа. Интегральным результатом нашей работы по созданию комфортного инвестиционного климата, по привлечению инвесторов и работе четвертый раз за последние шесть лет занимаем третье место.

Губернатор Александр Моор во время пресс-конференции отметил, что объем инвестиций определяет развитие экономики, пере регионами стоит глобальная задача к 2030 году увеличить его на 60% (по сравнению с 2020 годом). В 2023 в Тюменской области объем инвестиций составил 330 млрд рублей. По итогам первого квартала 2024 есть увеличение на 10% к аналогичному периоду прошлого года. "Наша задача - поддерживать любую инвестиционную активность. Будем делать для этого все необходимое, проводя переговоры, создавая необходимые условия для реализации любых инвестиционных инициатив", - подчеркнул губернатор.