Тюменцы назвали самые удобные устройства с голосовыми помощниками

Что такое голосовой помощник, знают 98% респондентов. Хотя бы один раз им пользовались ⅔ жителей области, следует из опроса ВТБ. Большинство пользователей голосовых помощников включают их со смартфона (81%). Также были названы и более экзотические варианты, такие как бытовая техника и приборы освещения.

Вслед за смартфоном 36% назвали среди нескольких удобных для этого устройств смарт колонку или станцию, 24% – ноутбук и умное ТВ. Также голосовой помощник запускают с планшета, с умных часов и на бортовом компьютере своего автомобиля. Ассистенты могут управлять чайниками, кофеварками, плитой и духовкой, холодильником, посудомойкой, душем, верхним светом и настольными лампами.

Наиболее востребованные возможности голосовых помощников для большинства пользователей – поиск информации в интернете (70%) и ответы на интересующие вопросы (67%), прогноз погоды (60%) и поиск музыки (59%). 39% используют голосового помощника для навигации и прослушивания новостей. А 41% жителей регионов УрФО просят ассистента поддержать разговор – и это гораздо выше среднего по России, в общем по стране эту функцию отметили только 26% опрошенных.

Голосовые помощники также востребованы у россиян в финансовой сфере. Около половины респондентов считают, что наиболее полезная услуга для управления голосом – запрос баланса по картам и счетам (52%), финансовое консультирование (41%) и ежедневные рутинные операции (39%). Почти каждый четвертый узнает через голосового ассистента финансовые новости и спрашивают инвестиционные советы, а каждый пятый – управляет семейным бюджетом.

“Уже у половины пользователей голосовые ассистенты востребованы как помощники в вопросах управления финансами. А каждый четвёртый пользователь применяет их для операций daily-banking: например, "Помощник ВТБ" в устройствах и приложениях с виртуальным ассистентом Алисой умеет оплачивать коммунальные услуги в Москве, сотовую связь, штрафы ГАИ, переводы между своими счетами и через СБП. Мы видим запрос на расширение функций голосовых помощников и предполагаем, что в будущем все более востребованными станут сервисы семейного банкинга с голосовым управлением", – прокомментировал начальник управления "Контактный центр" банка ВТБ Руслан Фазилов.