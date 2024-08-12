Житель Тюменской области выиграл почти 34 млн рублей

Житель Тюменской области выиграл почти 34 млн рублей в "Спортлото "5 из 36", розыгрыш лотереи прошел 10 августа, кто счастливчик - пока неизвестно, сообщает внешняя пресс-служба компании "Столото".

Тюменцу достался главный приз "Спортлото "5 из 36" — 33 646 052 рубля. Крупно повезло участнику 117846-го тиража из Тюменской области. "Победитель ещё не обратился за выигрышем в лотерейный центр "Столото". Известно лишь, что участник купил билет в мобильной версии сайта "Столото", потратив 500 рублей", - указано в сообщении.