Житель Тюменской области выиграл почти 34 млн рублей

15:18 12 августа 2024
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Житель Тюменской области выиграл почти 34 млн рублей в "Спортлото "5 из 36", розыгрыш лотереи  прошел 10 августа, кто счастливчик - пока неизвестно, сообщает внешняя пресс-служба компании "Столото".

Тюменцу достался главный приз "Спортлото "5 из 36" — 33 646 052 рубля. Крупно повезло участнику 117846-го тиража из Тюменской области. "Победитель ещё не обратился за выигрышем в лотерейный центр "Столото". Известно лишь, что участник купил билет в мобильной версии сайта "Столото", потратив 500 рублей", - указано в сообщении. 

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