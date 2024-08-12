В Тюменской области растет производство пищевых продуктов

За январь-июнь 2024 года рост производства пищевых продуктов в Тюменской области составил 110,3% в сопоставимых ценах к январю-июню 2023 года. Доля производства пищевых продуктов в общем объеме обрабатывающих производств в январе-июне 2024 года составила 5,0%, сообщает областной департамент экономики.

За январь-июнь 2024 года выросло производство сливок - на 31,5% (до 7,5 тыс. тонн); рыбы переработанной и консервированной - на 22,6% (до 0,9 тыс. тонн); муки - на 19,7% (до 42,9 тыс. тонн); творога - на 14,7% (до 6,6 тыс. тонн); изделий колбасных - на 10,8% (до 5,2 тыс. тонн); мясных полуфабрикатов - на 5,5% (до 33,8 тыс. тонн); молока жидкого обработанного - на 5,1% (до 64,6 тыс. тонн); комбикормов - на 5,0% (216,5 тыс. тонн); крупы - на 1,0% (до 5,2 тыс. тонн).

В Тюменской области значительное внимание уделяется производству новых видов продукции. Так, с 2022 года реализуется инвестпроект фабрики здоровой еды Green House на территории индустриального парка "Боровский". Проект предусматривает производство сублимированных продуктов питания, дикорастущих грибов и ягод, продукции сельхозпредприятий, лекарственных растений. В конце августа 2023 года состоялось открытие завода, проектная мощность первой очереди предприятия — до 10 тонн готовой продукции из 100 тонн сырья в месяц.