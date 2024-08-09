В Тюменской области более 20 тысяч вакансий в строительной среде

Тюменские строительные компании за первые семь месяцев открыли 20 тысяч вакансий – это третье место среди регионов УрФО. К Дню строителя, который отмечают 10 августа, эксперты российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru проанализировали, как год к году изменился спрос на персонал в сфере девелопмента.

Количество вакансий в строительной сфере в Тюменской области в январе-июле 2024 года выросло на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя предлагаемая зарплата в указанном периоде составила 98 900 руб., увеличившись на 12% относительно прошлого года. Наиболее востребованы машинисты - 13% вакансий от всего количества, далее разнорабочие (12%), инженеры-конструкторы и инженеры ПТО (по 9% каждая специализация).

С точки зрения зарплатного предложения лидерами в январе-июле 2024 года стали геодезисты со средней предлагаемой зарплатой 156 800 руб. В тройку вошли: руководители строительного проекта (150 000 руб.) и машинисты (147 900 руб.).

Положительная динамика и по числу соискателей: в июле опубликовано 13 тысяч резюме, что на 27,6% превышает показатель за прошлый год. Однако разрыв между спросом и предложением сохраняется: на одну вакансию в сфере строительства в регионе сегодня приходится 2,9 активных резюме, что говорит о низкой конкуренции.