В среднем на сборы тюменского школьника в новый учебный год нужно 12 тысяч рублей – SuperJob

Школьная форма, сменка, спортивный костюм, кроссовки, канцелярия, рюкзак — подготовка ребенка к школе дороже всего обходится родителям из Москвы и Санкт-Петербурга. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие родители школьников и первоклассников-2024 из Тюмени.

На подготовку ребенка к учебному году родители из Москвы в среднем потратили 16,5 тысячи рублей, Санкт-Петербурга — 15 тысяч, в Тюмени траты в этом году обойдутся в 12 тысяч рублей на ребенка. В Екатеринбурге и Казани сборы в школу обошлись семьям в 14,8 тысячи , в Красноярске — в 14,5 тысячи.

"Бюджет на подготовку школьника растет год от года. Наибольший прирост в этом году SuperJob фиксирует в Ростове-на-Дону (+14%), Воронеже и Волгограде (плюс по 13%). Судя по опросу родителей учеников и будущих первоклассников, 9% российских семей берут кредиты, чтобы собрать детей в школу. Таким гражданам станет хорошим подспорьем возможность тратить на эти цели остатки средств маткапитала", - пишет пресс-служба Superjob.