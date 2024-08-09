Челябинск едет в Тюмень, чтобы пригласить к себе в гости

В Тюмень едет мобильный Туристско-информационный центр Челябинской области. Павильон разместится напротив тюменского ТИЦ (ул. 25 Октября, 23а, строение 7).
С 10 до 12 августа с 11:00 до 20:00 и 13 августа с 11:00 до 13:00 для тюменцев у ТИЦ будут проводить интерактивные мероприятия.
Здесь можно будет узнать больше об отдыхе в южноуральском регионе, а также пройти онлайн-квест, посетить уличные лектории, получить консультации по путешествиям, поучаствовать в викторинах и выиграть памятные подарки.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru