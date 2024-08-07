В Тюменском аэропорту из-за тумана задержано несколько рейсов

Семь авиарейсов из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи в среду были задержаны на прилет в аэропорт Рощино из-за утреннего тумана.

По данным аэропорта Рощино, на прилет были задержаны рейсы Смартавиа 577, Победа 1449, 6561, 591, 321 Россия 6451, 6365.

Согласно онлайн-табло все задержанные рейсы все задержанные рейсы прибыли в аэропорт Рощино и на данный момент вылетели к месту назначения. Время ожидания в среднем составило не менее трех часов.