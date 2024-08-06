Тюменская область по росту оборота розничной торговли на 7 месте в РФ

По результатам января-июня 2024 года рост оборота розничной торговли в Тюменской области достиг 115,7% в сравнении с январем-июнем 2023 года в сопоставимых ценах (по РФ – 108,8%). По этому показателю Тюменская область заняла 7 место среди всех регионов России, сообщает областной департамент экономики.

Оборот розничной торговли за январь-июнь 2024 года составил 313,0 млрд рублей. В расчете на одного жителя продано товаров на сумму 194,2 тыс. рублей (в среднем по России – 176,6 тыс. рублей). По этому показателю Тюменская область занимает 11 место среди субъектов Российской Федерации и 2 место в УФО.

Рост произошел в основном за счет увеличения продажи непродовольственных товаров на 17,9% в сопоставимых ценах (по РФ - на 10,9%).

Показатель оборота розничной торговли - один из важнейших индикаторов состояния экономики региона. Рост показателя свидетельствует о росте потребительской уверенности.