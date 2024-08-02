Тюменские аграрии начали собирать с полей урожаи овощей

Также в регионе на сегодня собрано 1 371 тонны капусты ( с 26 гектаров, урожайность — 527,4 центнера с гектара); 440 тонн свеклы (с 14 га, урожайность — 314,8 центнеров с гектара) и 59 тонн салатов ( с 3 га, урожайность — 197,7 центнеров с гектара).

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