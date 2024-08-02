Тюменские аграрии начали собирать с полей урожаи овощей

17:07 02 августа 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюменской области стартовала уборка урожая, первой к работам приступила агрофирма "КРиММ" Упоровского района.

Компания убрала уже 13 гектаров картофеля, валовой сбор при урожайности 304,8 центнеров с гектара достиг почти 400 тонн. 

Также в регионе на сегодня собрано 1 371 тонны капусты ( с 26 гектаров, урожайность — 527,4 центнера с гектара); 440 тонн свеклы (с 14 га, урожайность — 314,8 центнеров с гектара) и 59 тонн салатов ( с 3 га, урожайность — 197,7 центнеров с гектара).

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2024