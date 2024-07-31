В Тюменской области за полгода ввели почти 1,5 млн "квадратов" жилья

В Тюменской области с начала года по оперативным данным введено 1 455 тысячи квадратных метров жилья, сообщает Главное управление строительства региона.
Данный показатель выше на 18% аналогичного периода прошлого года.
В общей сумме 684,7 тыс. кв. метров - многоквартирные дома (116% к показателю АППГ); 770,3 тыс. кв. метров - индивидуальное жильё (120% к показателю АППГ).
Помимо жилья, в регионе ведётся строительство 19 социальных объектов.
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