В Тюменской области средний прожиточный минимум с 2025 года составит 17,7 тыс рублей

Прожиточный минимум на душу населения в Тюменской области в 2025 году составит 17 733 рублей, соответствующее постановление правительства подписал губернатор Александр Моор.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения установлен в размере 19 329 рублей, для пенсионеров – 15 250 рублей, для детей – 17 201 рубль. Постановление вступит в силу с 1 января 2025 года и будет действовать по 31 декабря 2025 года, пишет информцентр правительства ТО.