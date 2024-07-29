В Тюменской области средний прожиточный минимум с 2025 года составит 17,7 тыс рублей

Прожиточный минимум на душу населения в Тюменской области в 2025 году составит 17 733 рублей, соответствующее постановление правительства подписал губернатор Александр Моор.
Прожиточный минимум для трудоспособного населения установлен в размере 19 329 рублей, для пенсионеров – 15 250 рублей, для детей – 17 201 рубль. Постановление вступит в силу с 1 января 2025 года и будет действовать по 31 декабря 2025 года, пишет информцентр правительства ТО.
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