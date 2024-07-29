В Тюменской области организуют пробег до малой родины Распутина

80 километров от Тюмени до села Покровского преодолеют участники маршрута "Великий сибирский путь", пробег по древнему пути освоения Сибири посвящен 80-летию Тюменской области.

Любители конного спорта, квадроциклов и вездеходов, мастера водных сплавов и велосипедисты в костюмах жителей Древней Сибири стартуют 10 августа в 10:00 от набережной реки Туры в Тюмени (Масловский взвоз). Они преодолеют путь по лесным дорогам, полям и воде. Среди участников мероприятия — замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, глава города Тюмени Максим Афанасьев.

11 августа в селе Покровском состоится презентация нового регионального туристического маршрута "Великий Сибирский Путь". В 12:00 начнется концертная программа.

Село Покровское — родина Григория Распутина. С этим местом также связаны имена Ермака и представителей дома Романовых. Легендарная дорога от Тюмени до Тобольска с каждым годом привлекает все больше туристов. В необходимости создания новых точек притяжения на Тобольском тракте уверен инициатор похода, бизнесмен Владимир Шевчик.



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