Улыбайтесь и платите: в Тюменской области более 10 тысяч терминалов Сбера для оплаты биометрией

Сбер в Тюменской области (без учета ХМАО и ЯНАО) установил более 10 тысяч терминалов для оплаты улыбкой. Этот инновационный метод помогает клиентам совершать покупки при помощи биометрических данных. Это делает процесс оплаты быстрым и удобным, а также поднимает настроение покупателям.

Анастасия Грецова, заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Сервис "Оплата улыбкой" от Сбера становится все более популярным среди клиентов. В среднем с его помощью тюменцы ежемесячно совершают более 20 тысяч операций. В наших планах до конца 2024 года установить еще 8 тысяч терминалов для оплаты биометрией, что значительно расширит географию сервиса и сделает его доступным для большего числа пользователей. Кроме того, мы планируем начать оснащение торговых точек переносными терминалами. Это позволит клиентам оплачивать товары и услуги улыбкой не только в стационарных точках продаж, но и в мобильных условиях, что еще упростит процесс оплаты и повысит уровень комфорта для покупателей.

Новые платежные терминалы позволяют осуществлять оплату пятью различными способами: картой, платежным стикером, бесконтактно через NFC, по QR-коду и по биометрии. Это делает процесс оплаты быстрым и удобным для клиентов. Для подключения сервиса "Оплата улыбкой" необходимо выбрать платежную карту в приложении СберБанк Онлайн и создать код безопасности. Самый простой способ это сделать — обратиться к виртуальному ассистенту Сбера и сказать "Оплата улыбкой". Затем следуйте инструкциям, чтобы завершить настройку.