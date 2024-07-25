Стартует прием заявок на грантовый конкурс фонда культурных инициатив

Президентский фонд культурных инициатив начинает прием заявок на первый основной конкурс на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий в 2025 году.

Проекты на основные конкурсы принимаются по девяти тематическим направлениям: "Нация созидателей", "Великое русское слово", "Я горжусь", "Место силы", "Культурный код", "Молодые лидеры", "История страны: история преодолений и побед. Вехи", "Многонациональный народ", "Мы вместе". Участвовать могут некоммерческие организации, в том числе муниципальные учреждения и предприятия, коммерческие организации и индивидуальные предприниматели. Проект должен начаться не ранее 15 января 2025 и завершиться не позднее 30 июня 2026 года.

Для оказания методической поддержки участникам конкурса с декабря 2023 года в регионе действует проектный офис Президентского фонда культурных инициатив в областной библиотеке им. Д.И. Менделеева. На консультацию можно записаться по ссылке.