Максим Афанасьев рассказал о ремонте дворов и планах по благоустройству Тюмени

Под председательством губернатора Тюменской области Александра Моора в администрации города Тюмени 23 июля состоялось рабочее совещание, на котором обсуждались проекты и планы на ближайшие годы.

Одна из востребованных жителями программ – это благоустройство дворов. За период с 2011 по 2023 год в Тюмени благодаря региональным и федеральным программам было проведено комплексное благоустройство 695 дворовых территорий многоквартирных домов. "На этот год запланировано привести в порядок 57 придомовых территорий. Процент выполнения работ составляет более 55%. Несколько дворов будет открыто уже на этой неделе. Реализация программы благоустройства дворовых территорий будет продолжена. Темпы снижать не планируем", - сообщил глава города Максим Афанасьев.

В рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" проводится и благоустройство общественных пространств. В этом году по плану в работе парк Константина Лагунова, озелененные зоны по Московскому тракту, 163, в районе улицы Энергостроителей, в районе улицы Мусоргского, 38 и сквер Леонида Згерского (Республики, 29). Дополнительно к перечисленным пяти в этом году будут благоустроены еще и участок №2 по улице Энергостроителей и сквер Славянский на улице Тульской.

На 2025 год запланировано благоустройство пяти городских территорий, выбранных жителями: пространство по проезду Солнечный (от пр. Заречный до ул. Эрвье); территории на улицах Юрия Семовских, 8 (медицинский город), Мельничной (сквер Отрядов мэра), по проезду Геологоразведчиков, Карла Маркса, 110а.

"В последние годы пешеходно-рекреационный каркас города стал стремительно развиваться. Благоустраиваются не только локальные озеленённые территории, но и городские парки (лесопарки), создана и функционирует пешеходная улица. На совещании были рассмотрены наши предложения по формированию каркаса, соединяющего пешеходные трафики улиц Ленина и Республики. Реализация этого проекта позволит объединить все общественные пространства, развить культурные и исторические связи между объектами. Созданием концепции и разработкой проектов мы займемся вместе с Центром стратегического развития "Сибирь"", - сообщил Афанасьев.

Также на совещании обсуждались планы по проектированию и строительству объектов соцсферы, улично-дорожной сети, а также реализацию программ по ликвидации аварийного жилого фонда. "Такие совещания являются основой для формирования бюджета на ближайшие три года", - подчеркнул глава города.