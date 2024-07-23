После ремонта улица Ленина в Тюмени станет более привлекательной для горожан

Сохранить историческую застройку и интегрировать ее в современную городскую среду — концепция капитального ремонта улицы Ленина в Тюмени.

Сейчас в областной столице проходит второй этап реализации проекта. Его цель — превратить улицу Ленина в место притяжения горожан и туристов, интегрировав участки для развлечения и отдыха.

Ход работ оценил губернатор Тюменской области Александр Моор. В 2024 году строители планируют отремонтировать участки общей протяженностью 1,11 км: ул. Ленина от ул. Красина до ул. Челюскинцев; ул. Тургенева от ул. Республики до ул. Урицкого; ул. Семакова от ул. Ленина до ул. Урицкого;ул. Кирова от ул. Ленина до ул. Урицкого.