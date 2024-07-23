Тюменская служба занятости за год поможет 50 мамам получить новые профнавыки

Многие женщины, находясь в отпуске по уходу за ребенком, могут получить новые профессиональные навыки благодаря социальному сертификату на обучение. Этой возможностью воспользовались 24 жительницы региона.

Образовательные программы можно пройти по курсу кройки и шитья (платье, юбка, блуза и брюки), мастер деловых коммуникаций (маркетинг, реклама, связи с общественностью), мастер ногтевого сервиса, парикмахер, управление персоналом и кадровое делопроизводство, психологическое консультирование, изменения в учете для бухгалтера организации бюджетной сферы.

Сертификат дает право на бесплатное обучение в учебном центре, который включен в реестр исполнителей услуг. Чтобы получить сертификат, нужно через портал "Работа в России" подать заявление на получение услуги по поиску подходящей работы без выплаты пособия. После успешной регистрации отправить скан-копию распечатанного и подписанного заявления на обучение в департамент труда и занятости населения Тюменской области. Форма заявления размещена на Интерактивном портале департамента.

4. Вся необходимая информация о сертификате доступна на Интерактивном портале департамента в разделе Деятельность / Социальный заказ.

Обучение с выдачей сертификата реализуется в рамках Федерального закона "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере". В текущем году получить ценные знания и навыки смогут 50 женщин. Получить консультацию можно по телефону +7 (3452) 42-61-16.