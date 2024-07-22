В Тюмени прошел первый съезд Ассоциации редевелоперов России

Первый съезд Ассоциации редевелоперов России прошел в тюменском мультицентре "Контора пароходства", участие в нем приняли эксперты из пяти городов.

Председатель Ассоциации Сергей Колесник на съезде обозначил миссию организации: создание нового видения современного редевелопмента в стране через изменение стереотипов, оправдывая доверие общества в процессах редевелопмента.

Участники утвердили цели Ассоции: формирование целостной повестки индустрии; разработка стандартов работы на федеральном уровне; создание условий для повышения уровня качества редевелопмента в России; популяризация и укрепление имиджа девелоперских компаний

Руководитель Ассоциации редевелоперов Денис Силин:

Это первый съезд ассоции, на нем мы договаривались о правилах нашей совместной работы, утвердили функционал и наметили разработку инструментов регулирования деятельности ассоциации в работе с внешними коммерческими организациями, органами власти и обществом. Были подняты вопросы создания законодательной базы, регламентирующей деятельность редевелопментов.

Архитектор Никита Маликов поднял вопрос зоны влияния деятельности Ассоциации редевелоперов на взаимодействие бизнеса, власти и городского сообщества и роли ассоциации в этой коммуникации. Для этого относительно нового направления девелопмента сейчас открывается новый этап реализации возможностей, который эксперты из разных уголков страны готовы спрогнозировать, опираясь на опыт и ранее реализованные ими кейсы.

Завершил официальную часть мероприятия инвест-тур по объектам реноваций компании "Колесник". "Мы впервые собираем вместе лидеров отрасли редевелопмента под эгидой Ассоции. Основа большой фундаментальной работы по бережному изменению облика городов будет заложена в Тюмени. И это важный момент для города и нашей компании как инициатора мероприятия”, – читает Сергей Колесник.

Второй съезд запланирован на осень, он пройдет в Москве на площадке форума "Лучшие продуктовые решения и тренды коммерческой и жилой недвижимости", сообщили в компании "Колесник".