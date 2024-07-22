Идет прием заявок на конкурс лучших практик BRICS Solutions Awards

Впервые Международный конкурс лучших практик BRICS Solutions Awards был проведен в 2020 году под эгидой председательства России в объединении БРИКС. Конкурс задуман как возможность для стран БРИКС представить свои проект и лучшие практики с использованием новейших технологий в разных отраслях экономики. Его цель — помогать в развитии систем независимого и многополярного сотрудничества, способствовать созданию, совершенствованию и внедрению новых технологий с упором на уникальные потребности и возможности стран БРИКС.

В 2024 году проекты принимаются по 8 номинациям: технологии связи, неба и космоса; искусственный интеллект и цифровые сервисы; биотех и здоровье страны; климатические и экологические технологии; новая промышленность и энергетика; когнитивные технологии и креативная экономика; компетенции и развитие кадров; платформы и сквозные решения для государственного и общественного управления.

К участию в конкурсе приглашают тюменские коммерческие организации, госучреждения, органы власти и местного самоуправления, некоммерческие организации и объединения, физические лица государств — участников БРИКС. Участие в конкурсе бесплатное, для подачи заявки нужно зарегистрироваться на сайте BRICS Solutions Awards. Заявки принимаются до 31 июля.

Церемония награждения победителей конкурса состоится осенью в рамках Делового форума БРИКС в Москве.

Оператором конкурса выступает Агентство стратегических инициатив (АСИ). Соорганизаторами конкурса являются Платформа НТИ и Торгово-промышленная палата РФ.