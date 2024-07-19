На форуме "Урбанист-капиталист" показали, как обновится Литературный бульвар в Тюмени

Итоги конкурса по реновации Литературного бульвара в Тюмени подвели на форуме "Урбанист-капиталист", за основу будет взят проект Яны Эльяшевич от бюро дизайна и архитектуры Anna Selivanova с сохранением доминант и добавлением новых смыслов и акцентов в локацию.

Конкурс проводила компания "Колесник", на него поступило 24 заявки от молодых городских архитекторов. У участников было почти два месяца на разработку концепции и дизайн проекта обновленного облика Литературного бульвара. До финала – защиты проектов дошло 6 проектов и 9 авторов. Третье место и приз в 30 тысяч рублей забрала Ландшафтная группа "Ветви". Авторы проекта Ирина Вялкова и Андрей Лысов сделали ставку на озеленение пространства. Второе место и приз 80 тысяч рублей достались Елизавете Черкасовой и Денису Преснецову из содружества архитекторов и дизайнеров "Сердце Сибири". Они предложили разбить дополнительные клумбы, установить скамейки, гирлянды и арку из черного композита.

Лучшим жюри признало проект Яны Эльяшевич от бюро дизайна и архитектуры Anna Selivanova. Архитектор предложила интегрировать в лестницы места для отдыха со столиками вместе с зонами озеленения, разместить книгообменник в виде небольшой отдельно стоящей стеклянной комнаты. Со стороны улиц Елецкой и Ванцетти запланировано дополнительное озеленение. При этом автор решила сохранить текущую творческую доминанту бульвара – стул от "Морфологии улиц", который полюбился горожанам. Новую историю бульвара предложено обозначить ярким цветовым акцентом. Помимо приза в 150 тысяч рублей и стажировки в архитектурном бюро Никиты Маликова, Яна получила приглашение участвовать во всех этапах реализации своего проекта.

Председатель жюри редевелопер Сергей Колесник: