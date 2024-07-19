На форуме "Урбанист-капиталист" показали, как обновится Литературный бульвар в Тюмени

Итоги конкурса по реновации Литературного бульвара в Тюмени подвели на форуме "Урбанист-капиталист", за основу будет взят проект Яны Эльяшевич от бюро дизайна и архитектуры Anna Selivanova с сохранением доминант и добавлением новых смыслов и акцентов в локацию.
Конкурс проводила компания "Колесник", на него поступило 24 заявки от молодых городских архитекторов. У участников было почти два месяца на разработку концепции и дизайн проекта обновленного облика Литературного бульвара. До финала – защиты проектов дошло 6 проектов и 9 авторов. Третье место и приз в 30 тысяч рублей забрала Ландшафтная группа "Ветви". Авторы проекта Ирина Вялкова и Андрей Лысов сделали ставку на озеленение пространства. Второе место и приз 80 тысяч рублей достались Елизавете Черкасовой и Денису Преснецову из содружества архитекторов и дизайнеров "Сердце Сибири". Они предложили разбить дополнительные клумбы, установить скамейки, гирлянды и арку из черного композита.
Лучшим жюри признало проект Яны Эльяшевич от бюро дизайна и архитектуры Anna Selivanova. Архитектор предложила интегрировать в лестницы места для отдыха со столиками вместе с зонами озеленения, разместить книгообменник в виде небольшой отдельно стоящей стеклянной комнаты. Со стороны улиц Елецкой и Ванцетти запланировано дополнительное озеленение. При этом автор решила сохранить текущую творческую доминанту бульвара – стул от "Морфологии улиц", который полюбился горожанам. Новую историю бульвара предложено обозначить ярким цветовым акцентом. Помимо приза в 150 тысяч рублей и стажировки в архитектурном бюро Никиты Маликова, Яна получила приглашение участвовать во всех этапах реализации своего проекта.
Председатель жюри редевелопер Сергей Колесник:
Оценивая работы участников, мы обращали внимание на проработанность концепции, исходили из критериев реалистичности реализации. Были очень качественные, профессиональные проекты, но порой все члены жюри сходились во мнении, что такие проекты потребуют очень крупных финансовых вложений. Многие идеи показались интересными и какие-то из задумок авторов вполне можно применить на других объектах. Мы выбрали именно ту концепцию, которая в большей мере соответствовала всем конкурсным критериям. Она легко продолжит те процессы реновации, которые уже идут в этой локации.
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