Благодаря поддержке службы занятости многодетная мама открыла дизайн-студию

Мама трех детей Анна Бойченко с детства мечтала стать архитектором, а реализовать мечты решилась только сейчас, и в этом ей помогли в кадровом центре "Работа России" Тюменской области.

"Здорово, что есть такие программы для поддержки молодых предпринимателей. Мне оказали всю необходимую помощь: провели консультацию по вопросам оформления документов, помогли разработать бизнес-план, рассказали о доступных программах поддержки предпринимателей", — рассказала Анна под впечатлением от профессионализма и отзывчивости сотрудников, которые дали ей ценные знания и вселили уверенность.

После успешной защиты бизнес-плана в апреле Анна получила помощь в размере 192 тысяч рублей. Эта сумма стала существенным подспорьем для начала собственного бизнеса. Женщина приобрела оборудование, обустроила рабочее место, зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель и открыла свою дизайн-студию.

Участие в программе является отличной возможностью для тех, кто хочет стать предпринимателем и открыть свое дело в Тюменской области. В текущем году 54 человека (43 из них женщины) открыли свое дело при поддержке службы занятости. Еще 125 жителей Тюменской области смогут осуществить свою мечту о собственном бизнесе до конца года.

Прошло всего несколько месяцев, а студия Анны уже успела зарекомендовать себя:

Я получаю удовольствие от работы. Есть заказчики, с которыми мы создаем "дом мечты". Я вижу, как мои идеи воплощаются в реальность, как люди радуются результату, и это оправдывает все мои усилия.

В этом году старшая дочь Анны закончила 11 класс и изъявила желание поступать на специальность "Архитектура". Кто знает, может, вскоре это будет семейный бизнес.

Получить консультацию по программе содействия предпринимательской деятельности можно в территориальном отделении Кадрового центра "Работа России".