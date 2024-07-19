Новый вокзал аэропорта "Рощино" к концу 2024 года начнет обслуживать пассажиров

Реконструкция аэропорта "Рощино" проходит с 2023 года, первую очередь - новый вокзал - строители планируют сдать до конца 2024 года.

В четверг для журналистов провели экскурсию по будущему вокзалу. Показали зал прилета, где будут три 24-метровых ленты выдачи багажа, бизнес-зал, зал повышенного комфорта, зал для официальных лиц и делегаций с отдельными входами.

По словам представителя строительной компании, работы на объекте идут с опережением графика на месяц-полтора. Уже полностью выполнены бетонные и кровельные работы, завершен фасад, плитка уложена на 75 процента на всех трех этажах. Посменно работают 450 различных специалистов, от ведут отделочные и электротехнические работы, до конца лета планируется завершить благоустройство прилегающей территории.

"Первый этап - строительство вокзала для внутренних воздушных линий, его планируют запустить в конце этого года. На данном этапе мы переносим в новое здание внутренние воздушные линии, бизнес-зал, зал повышенного комфорта. Второй этап — реконструкция существующего вокзала. Третий — благоустройство прилегающей территории аэропорта, привокзальной площади, все парковочные места будут сохранены", - рассказала специалист по связям с общественностью аэропорта "Рощино" Мария Попова.

По словам Поповой, в первое время новый вокзал будет работать в тестовом режиме, торжеств по случаю его запуска не планируется. Реконструкция прежнего вокзала будет идти без остановки его работы. Он изменится не только внутри, но и снаружи: атриум нового вокзала будет продлен до конца существующего и вынесен на 15 метров вперед. Общая протяженность фасада нового вокзального комплекса составит 150 метров.

ТРнннен