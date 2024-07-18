Водители автобусов в Тюменской области посоревнуются в мастерстве вождения

Областной конкурс профессионального мастерства водителей автобусов 19 июля состоится в Тюмени. На звание лучшего водителя области претендует 18 шоферов из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Ишима, Заводоуковска и Вагая: 9 специалистов будут соревноваться в группе водителей автобусов большого класса, еще 9 – в группе среднего класса вместимости.

На участие в конкурсе заявились как опытные водители — со стажем более 24 лет, так и сравнительно молодые — самому молодому участнику 25 лет. Водители выполнят теоретические задания и покажут ювелирное мастерство управления крупногабаритной техникой.

Конкурс проводится в регионе 25 раз. Его победители представят Тюменскую область на всероссийских состязаниях. Состязания призваны повысить качество профессиональной подготовки водителей общественного транспорта.

Открытие конкурса состоится в 10:00 на автодроме ООО "УПК "Автомобилист".