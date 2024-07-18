ВТБ отмечает двукратный рост спроса на загородные дома

В первом полугодии 2024 года наблюдается двукратный рост спроса на загородную недвижимость, при этом по статистике банка ВТБ, на ИЖС жители Тюменской области оформили почти в 19 раз больше кредитов, чем год назад. Каждый второй клиент в регионе, выбравший жизнь за городом, решил строиться "с нуля", а не купить уже готовый дом.

В целом в российских банках в январе-июне ипотечные заемщики получили на строительство индивидуальных домов свыше 380 млрд рублей. Это рекордный показатель, который более чем вдвое превышает прошлогодний результат по стране.

Тюменцы по итогам первого полугодия оформили в ВТБ 1,1 млрд рублей ипотеки на загородную недвижимость (готовые дома и ИЖС). Это в два раза больше, чем в прошлом году. Однако теперь больше половины суммы заёмщики получили на самостоятельное строительство домов, тогда как в 2023 доля не доходила и до 5%.

Средний размер одного кредита на загородную недвижимость сократился. В ВТБ в Тюменской области теперь он составляет 5,3 млн рублей. Это на 600 тыс. меньше, чем в аналогичном периоде 2023. Половина клиентов приобретают готовые дома, сумма кредита на них составляет в среднем 4,7 млн, на ИЖС "средний чек" выше – 6,1 млн рублей, и он подрос, год назад тюменцы брали на эти цели 5,6 млн рублей.

Из-за более низких ставок получить ипотеку на загородную недвижимость клиенты стремились по госпрограммам. В результате в структуре выдач ВТБ количество льготных сделок на рынке ИЖС и готовых домов по итогам июня достигло 75% против 33% год назад.