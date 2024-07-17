Нацпроект "Демография" помогает тюменцам бесплатно получить востребованную специальность

В Тюменской области продолжается реализация федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография", в рамках которого отдельные категории граждан могут бесплатно пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование по востребованным профессиям.

Как федеральный проект помогает в трудоустройстве?

Ситуация на рынке труда постоянно меняется, именно поэтому важно зарекомендовать себя как конкурентоспособного и востребованного профессионала.

Благодаря федеральному проекту "Содействие занятости" у вас есть возможность бесплатно и в короткие сроки получить новые знания и навыки, которые помогут найти работу, сохранить свою занятость или продвинуться по карьерной лестнице.

Кто может участвовать в проекте?

Пройти обучение в рамках федерального проекта могут следующие категории граждан:

1) граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста;

2) работники, находящиеся под риском увольнения;

3) граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, которые получили удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации;

4) ветераны боевых действий, принимавшие участие в СВО и лица, принимавшие участие в боевых действиях на территории ДНР и ЛНР

с 2014 года, а также члены семей погибших ветеранов СВО и участников боевых действий на территории ДНР и ЛНР;

5) женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста;

6) безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости;

7) отдельные категории молодежи в возрасте до 35 лет включительно;

8) граждане (как женщины, так и мужчины), фактически осуществляющие уход за ребенком и находящиеся в отпуске по уходу

за ребенком до достижения им возраста 3 лет;

9) люди с инвалидностью;

10) граждане, обратившиеся в органы службы занятости в целях поиска работы (как трудоустроенные, так и не имеющие постоянного места работы).

Как стать участником?

Для участия в федеральном проекте нужно:

1) выбрать образовательную программу из перечня, представленного на портале "Работа России" (https://trudvsem.ru/information-pages/support-employment/);

2) направить электронное заявление на обучение;

3) посетить отделение Центра занятости по месту жительства для прохождения профориентации;

4) заключить договор с действующим или потенциальным работодателем. В соответствии с данным договором работодатель намеревается сохранить занятость или трудоустроить гражданина, прошедшего обучение.

Важно! Для заключения соответствующего договора работодатель должен быть зарегистрирован на портале "Работа России".

В случае отсутствия регистрации работодатель может обратиться

в ближайшее территориальное отделение Центра занятости или зарегистрироваться самостоятельно.