Нацпроект "Демография" помогает тюменцам бесплатно получить востребованную специальность

В Тюменской области продолжается реализация федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография", в рамках которого отдельные категории граждан могут бесплатно пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование по востребованным профессиям.
Как федеральный проект помогает в трудоустройстве?
Ситуация на рынке труда постоянно меняется, именно поэтому важно зарекомендовать себя как конкурентоспособного и востребованного профессионала.
Благодаря федеральному проекту "Содействие занятости" у вас есть возможность бесплатно и в короткие сроки получить новые знания и навыки, которые помогут найти работу, сохранить свою занятость или продвинуться по карьерной лестнице.
Кто может участвовать в проекте?
Пройти обучение в рамках федерального проекта могут следующие категории граждан:
1) граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста;
2) работники, находящиеся под риском увольнения;
3) граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, которые получили удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации;
4) ветераны боевых действий, принимавшие участие в СВО и лица, принимавшие участие в боевых действиях на территории ДНР и ЛНР
с 2014 года, а также члены семей погибших ветеранов СВО и участников боевых действий на территории ДНР и ЛНР;
5) женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста;
6) безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости;
7) отдельные категории молодежи в возрасте до 35 лет включительно;
8) граждане (как женщины, так и мужчины), фактически осуществляющие уход за ребенком и находящиеся в отпуске по уходу
за ребенком до достижения им возраста 3 лет;
9) люди с инвалидностью;
10) граждане, обратившиеся в органы службы занятости в целях поиска работы (как трудоустроенные, так и не имеющие постоянного места работы).
Как стать участником?
Для участия в федеральном проекте нужно:
1) выбрать образовательную программу из перечня, представленного на портале "Работа России" (https://trudvsem.ru/information-pages/support-employment/);
2) направить электронное заявление на обучение;
3) посетить отделение Центра занятости по месту жительства для прохождения профориентации;
4) заключить договор с действующим или потенциальным работодателем. В соответствии с данным договором работодатель намеревается сохранить занятость или трудоустроить гражданина, прошедшего обучение.
Важно! Для заключения соответствующего договора работодатель должен быть зарегистрирован на портале "Работа России".
В случае отсутствия регистрации работодатель может обратиться
в ближайшее территориальное отделение Центра занятости или зарегистрироваться самостоятельно.
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