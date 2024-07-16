ВТБ отказался от американской системы в пользу российских разработок

Банк ВТБ принял решение отказаться от использования американской разработки Citrix в пользу собственной платформы виртуализации ВТБ.Cloud и системы создания и управления виртуальными рабочими столами от российского разработчика "Базис". Перевод большинства сотрудников банка на отечественные решения должен завершиться до конца этого года.

Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ:

Подобные системы позволяют наладить доступ к серверным мощностям для большого числа сотрудников – в том числе тех, кто работает удаленно, или же использует портативные устройства для работы с клиентами. Например, сотрудники в отделениях банка, которые обслуживают клиентов, используя рабочий ноутбук. Без установленного на нем решения по виртуализации этот ноутбук не сможет подключиться к внутренним сервисам банка. Мы начали тестировать решение Basis Workplace еще в 2023 г., для нас было крайне важно убедиться в его надежности и бесперебойности работы. Рассчитываем завершить основные этапы миграции сотрудников на него до конца 2024 года.

"Полученный на этом проекте опыт позволит нам предложить решения и сервис более высокого качества всему российскому рынку", – прокомментировал генеральный директор "Базис" Давид Мартиросов.