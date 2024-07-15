Цифровой сервис службы занятости поможет успешно пройти собеседование

Новым цифровым сервисом службы занятости "Как пройти собеседование без опыта работы" воспользовались уже более 1 200 человек.

И сейчас он особенно актуален для выпускников образовательных организаций. Ведь результат поиска работы зависит не только от знаний и навыков, которые были получены в учебном заведении, но и от того, насколько успешным будет первое собеседование с потенциальным работодателем.

Сервис доступен в любое удобное для соискателя время в режиме онлайн на главной странице Интерактивного портала департамента труда и занятости населения.

Схема предоставления сервиса достаточно проста и удобна — гражданин самостоятельно изучает предложенные кадровыми консультантами материалы и проходит итоговое тестирование, которое покажет уровень готовности к успешному прохождению собеседования с работодателем.

Воспользоваться сервисом могут не только выпускники образовательных организаций, но и те, кто желает сменить свое место работы.