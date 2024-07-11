Около 1,26 млн пассажиров перевез тюменский аэропорт за полгода

Общий пассажиропоток аэропорта Рощино за январь-июнь 2024 года составил 1 258 976 человек, что на 7,2% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба аэропорта.

На внутренних авиаперелетах перевезено 1 162 341 человека - на 7,5% превышает показатели первого полугодия 2023 года. Увеличение пассажиропотока наблюдается и на международных направлениях: за отчетный период аэропорт обслужил 90 913 пассажиров, выбравших такие рейсы. Это на 2,2% больше, чем годом ранее.

В июне 2024 года аэропорт Рощино обслужил 277 249 пассажиров, прирост пассажиропотока в этом месяце составил 6,8%. На внутренних авиалиниях - 250 176 пассажиров с увеличением на 7,8%,

на международных: 26 080 человек.