Большой концерт фестиваля "Лето в Тобольском кремле" посетили более 2,4 тысячи зрителей

Музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле" открылся 6 июля концертом "Ключ к Сибири" у стен Софийского собора, который посетили более двух тысяч четырехсот зрителей, еще больше людей смогли посмотреть концерт в прямой трансляции на телеканале "Россия-Культура", сообщили в пресс-службе Тюменского филармонического оркестра.

В Большом концерте "КЛЮЧ К СИБИРИ" приняли участие именитые актеры: Сергей Бурунов, Сергей Шакуров, Александра Ребенок; известные оперные исполнители: Вероника Джиоева, Иван Гынгазов, Николай Землянских, Сергей Севастьянов; заслуженная артистка России Альбина Шагимуратова; певица и актриса Софья Онопченко; пианист Иван Бессонов. Под открытым небом выступили Тюменский филармонический оркестр под музыкальным руководством Юрия Медяника, хоровая капелла Тюменской филармонии (художественный руководитель Альберт Мишин), хор Тобольской духовной семинарии (художественный руководитель - регент-священник Максим Ильиных). Режиссер концерта — Сергей Широков.

В музыкально-драматическом действе нашли отражение исторические этапы освоения Сибири, а также память о знаменитых людях региона. Предыдущие фестивали традиционно стартовали в 19:00, но в этом году было выбрано другое время начала в 21:00. По причине более позднего времени открытия фестиваля гости смогли насладиться мощным световым и визуальным действом, интегрированным в программу всего концерта, декорациями, созданными с использованием технологии мэппинга (видеопроекций) на стены Софийского собора. Проекции создавались для каждого музыкального произведения, являясь их неотъемлемой частью и отражая уникальные особенности. При их создании использовались батальная живопись художников XVIII-XX веков, оцифрованные фрагменты карты из книги Семена Ремезова "Чертежные книги Сибири", фрагменты гравюр 17 века, а также иллюстрация из книги графических новелл "Тобольск. Чувство жизни" автора Екатерины Шумиловой, — изображения, которые ассоциативно относили зрителя к исполняемой музыке. Зрители, никогда не бывавшие в Тобольске, смогли ближе познакомиться с уникальными историческими местами и культурой нашей страны.

На софийском дворе звучали произведения Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского, Рахманинова, Пахмутовой. Прозвучали хорошо знакомые всем с детства отрывки из сказки Петра Ершова "Конек-Горбунок", а также было исполнено произведение тобольского композитора Александра Алябьева "Соловей". Завершением торжественного концерта стало исполнение увертюры Петра Чайковского "1812 год". Это большое масштабное произведение, которое исполняется достаточно редко, поскольку для его исполнения требуется большое количество музыкантов и большая капелла. В партитуре Чайковского прописан не только военный оркестр, но и залпы пушек, которые в нужный момент, к удивлению зрителей, действительно выстрелили у стен Тобольского кремля. Закончился концерт юбилейного XV Музыкального фестиваля "Лето в Тобольском кремле" ярким салютом, украсившим небо Тобольска.

Фестиваль "Лето в Тобольском кремле" — популярный музыкальный open-air-фестиваль, где искусство соединяется с историей и природой. Ежегодно проходит в июле на площадках Тобольского кремля. Фестиваль взял Гран-при премии Russian Event Awards 2023, получив главную награду в номинации "Лучшее туристическое событие в гибридном формате", он также включен в "Национальный календарь событий". История фестиваля началась в 2006 году. Целью было создание масштабного регионального музыкального мероприятия и приобщение слушателей к отечественному и мировому музыкальному наследию. За время своего существования проект трансформировался из фестиваля академической музыки в фестиваль-бренд региона. В 2023 году гостями фестиваля стали 8 тысяч человек, сотни тысяч зрителей смотрели онлайн-трансляции. За период проведения фестиваля посещение туристами Тобольска увеличилось до 42 тысяч человек, что в 3 раза больше показателей годом ранее. Юбилейный XV Музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле" проходит с 6 по 12 июля в Тобольске.