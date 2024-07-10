В Тюменской области разработают новые меры поддержки предпринимательства

Сбербанк и Инвестиционное агентство Тюменской области разработают новые инструменты поддержки малого бизнеса - стратегическое соглашение о сотрудничестве, направленное на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к заёмным средствам банка с помощью поручительства агентства подписано на стенде Сбербанка на Иннопроме-2024.
Подписи под документом поставили управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский и генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов.
Соглашение включает в себя разработку дорожных картдля каждого направления сотрудничества в рамках упрощенной процедуры предоставления гарантий от Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области". Также предусмотрено создание уникальных решений, технологий и условий обслуживания, учитывающих особенности каждого клиента, а также обмен информацией о возможностях инновационного развития.
Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
Заключенное соглашение — важный этап в развитии партнерских отношений между Сбербанком и Инвестиционным агентством. Вместе мы разработаем механизмы, которые позволят малому и среднему бизнесу получить необходимые финансовые ресурсы для развития своего дела. Такое партнерство станет новым шагом в поддержке предпринимательства в Тюменской области и поможет создать благоприятные условия для роста и развития регионального бизнеса.
Николай Пуртов, генеральный директор Фонда"Инвестиционное агентство Тюменской области":
Сбербанк один из ключевых партнеров программы Гарантийного фонда. За последние три года Инвестиционное агентство предоставило поручительств на сумму более 1,2 миллиарда рублей по кредитам, полученным субъектами малого и среднего предпринимательства в Сбербанке. Это составляет более 40% от общего объёма предоставленных поручительств. Сейчас готовятся новые решения, которые упростят процедуру получения поручительства Гарантийного фонда, что облегчит доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам и увеличит объёмы гарантийной поддержки.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru