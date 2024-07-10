В Тюменской области разработают новые меры поддержки предпринимательства

Сбербанк и Инвестиционное агентство Тюменской области разработают новые инструменты поддержки малого бизнеса - стратегическое соглашение о сотрудничестве, направленное на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к заёмным средствам банка с помощью поручительства агентства подписано на стенде Сбербанка на Иннопроме-2024.

Подписи под документом поставили управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский и генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов.

Соглашение включает в себя разработку дорожных картдля каждого направления сотрудничества в рамках упрощенной процедуры предоставления гарантий от Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области". Также предусмотрено создание уникальных решений, технологий и условий обслуживания, учитывающих особенности каждого клиента, а также обмен информацией о возможностях инновационного развития.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Заключенное соглашение — важный этап в развитии партнерских отношений между Сбербанком и Инвестиционным агентством. Вместе мы разработаем механизмы, которые позволят малому и среднему бизнесу получить необходимые финансовые ресурсы для развития своего дела. Такое партнерство станет новым шагом в поддержке предпринимательства в Тюменской области и поможет создать благоприятные условия для роста и развития регионального бизнеса.

Николай Пуртов, генеральный директор Фонда"Инвестиционное агентство Тюменской области":